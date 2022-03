Seguir a água até uma vista de 360 graus: na Levada da Víbora é a natureza que dá indicações

Caminhar ao som da água: é assim que se percorre o percurso da Levada da Víbora, em Cabeceiras de Basto, ao longo de pouco mais de uma hora entre moinhos plantados no centro de uma paisagem minhota inebriante, feita da flora e fauna ricas em variedade e beleza de cortar a respiração da serra da Cabreira. Esta duração estimada é para quem tem o pé ligeiro. Mas facilmente se gasta o dobro do tempo a seguir um trilho sem marcações, mas de fácil orientação entre o local da partida e o da chegada. O mais difícil é não parar várias vezes só para contemplar a envolvência. Para quem prefere a segunda opção, o melhor é carregar as baterias de qualquer dispositivo com capacidade para registar imagens. Já para os que preferem guardar o registo apenas na memória e caminhar com mais rapidez existe uma alternativa: regressar à levada para experimentar as diferentes opções que o percurso principal oferece.