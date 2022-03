Francisco Belo fica em 15.º lugar no lançamento do peso

O português Francisco Belo terminou neste sábado na 15.ª posição a final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo em pista coberta, ao lançar 19,87 metros.

Um dia depois de Portugal ter conquistado as duas primeiras medalhas em Belgrado, o atleta fez a melhor marca na primeira tentativa, à qual se seguiram dois nulos, ficando fora dos três lançamentos finais, destinados aos oito primeiros.

Quarto classificado no peso nos últimos Europeus em pista coberta, Francisco Belo viu o brasileiro Darlan Romani sagrar-se campeão do mundo, com um lançamento recordista em campeonatos de 22,53 metros.

Esta é a primeira medalha de ouro do Brasil em Mundiais de atletismo no lançamento do peso e também a primeira da carreira de Darlan, que registou a melhor marca da sua carreira. O atleta brasileiro superou a concorrência do norte-americano Ryan Crouser, que perdeu o pela primeira vez desde 2019.

Em Belgrado, o campeão olímpico e recordista mundial terminou na segunda posição, com 22,44m, ficando o neozelandês Tomas Walsh (22,29m), bicampeão mundial indoor, em terceiro.

Texto editado por Jorge Miguel Matias