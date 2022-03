Para a melhor, o melhor: Dongmo é campeã do mundo no peso

Depois da prata de Pedro Pablo Pichardo ao início do dia, a lançadora portuguesa confirmou o estatuto de recordista do ano, elevou o resultado nacional nos Mundiais de pista coberta e é a nova campeã do mundo no peso.

Nos Mundiais de atletismo em pista coberta, a portuguesa Auriol Dongmo foi para a final do lançamento do peso com o estatuto de autora da melhor marca mundial do ano. Para a melhor, houve o melhor.

A lançadora confirmou o amplo favoritismo e conquistou a medalha de ouro, com uma marca de 20,43 metros (arrasou o recorde nacional), batendo a americana Chase Ealey e a neerlandesa Jessica Schilder . E replicou, assim, o título nos Europeus de pista coberta, em 2021.

Horas depois da prata de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, Dongmo começou o concurso em Belgrado com um lançamento inicial de 19,32 metros e, apesar de a marca lhe valer uma liderança confortável, mostrou insatisfação com o resultado – não pareceu convencida com o gesto técnico que aplicou.

No lançamento seguinte, com precisão milimétrica, a atleta nascida nos Camarões repetiu os 19,32 metros, marca que pulverizou depois de dois nulos na terceira e quarta tentativas.

Nesta fase, era desse quinto lançamento que dependia o regresso à liderança da tabela, perdida para a americana Chase Ealey, que tinha colocado o peso a 20,21 metros. Dongmo conseguiu 20,43 metros, por larga margem a melhor marca mundial do ano e recorde nacional. Acabou o lançamento com uma expressão cerrada, com autoridade e domínio, e justificava-se: arrasou tudo o que tinha sido feito até aqui em 2022.

A portuguesa ainda pôde lançar uma sexta vez, mas já com as adversárias derrotadas. Era hora de consagração e o momento de emoção não permitiu brilharetes. Foi um lançamento nulo, segundos antes do que realmente importava: ajoelhar-se, sorrir, gritar, pegar na bandeira nacional e absorver abraços e carinho. Auriol Dongmo é a nova campeã do mundo do peso.

A também portuguesa Jéssica Inchude, convidada à última hora, terminou a prova na 12.ª posição, com uma marca de 17,58 metros, conseguida à primeira tentativa, depois da qual fez 17,27 e um nulo, não conseguindo entrar para os três ensaios finais, destinados às oito melhores.