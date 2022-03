Pichardo ficou com a prata em Belgrado

Tal como acontecera em 2014, quando ainda competia por Cuba, Pedro Pablo Pichardo conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de prata nos Mundiais de atletismo de pista coberta, que estão a decorrer em Belgrado, na Sérvia. O atleta português foi segundo na final do triplo salto, com 17,46m feitos logo no primeiro ensaio, perdendo apenas para o cubano Lázaro Martínez, com 17,64m também alcançados no primeiro salto que fez nesta final.

A prata conquistada na Sérvia é a terceira de Pichardo desde que passou a competir por Portugal, depois do ouro nos Europeus de pista coberta, em Torun, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ambos os títulos alcançados em 2021. Antes, como cubano, o atleta do Benfica já tinha sido vice-campeão indoor em 2014, em Sopot (Polónia), também atrás de outro saltador cubano, Ernesto Revé.

O título ficou decidido literalmente decidido no primeiro salto da final. Martínez foi o primeiro dos 12 finalistas a saltar e fez logo um recorde pessoal, 17,64m, mais 36 centímetros do que a sua anterior marca (17,28m) feita em 2018. Pichardo respondeu de imediato com a sua melhor marca do ano, 17,42m, abrindo boas perspectivas para o resto do concurso, melhorando para 17,46m no segundo salto.

Parecia ser um concurso em progressão para o campeão olímpico numa prova em que haveria um corte de 12 para oito atletas no final das três primeiras séries de saltos. Apesar do nulo ao terceiro ensaio, Pichardo ia seguir em frente para os três saltos finais, enquanto Tiago Pereira, o outro triplista português desta final, ficava pelo caminho. Foi por pouco que o atleta no Sporting não ficou entre os oito melhores, apenas oito centímetros, ele que saltou 16,46m na terceira tentativa - o corte foi feito nos 16,55m do azeri Nazim Babayev.

Martínez voltou a aproximar-se da sua melhor marca ao quarto ensaio (17,62m), enquanto Pichardo teve um salto falhado de 14,94m. O português acabaria por abdicar dos dois saltos finais, devido a um problema no pé - deu para ver que Pichardo estava a enrolar o pé com uma ligadura. Ainda assim, conseguiu segurar a medalha de prata, enquanto o norte-americano Donald Scott ficou em terceiro, com um salto a 17,21m, mais dois centímetros que o seu compatriota Will Claye, que defendia o título conquistado em 2018.