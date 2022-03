Fórmula 1: Nova ordem para ir do zero aos céus

Partindo quase da estaca zero, o que promete adensar cenários e baralhar previsões, a nova ordem da Fórmula 1 será um autêntico teste à intrepidez de Max Verstappen, que promete o mesmo nível de agressividade na defesa da coroa. Um título envolto em polémica, com grande parte das alterações dos regulamentos de competição a reforçar a tese de Lewis Hamilton, que alterna algum fingimento em relação à prontidão do W13 com a ameaça de um regresso em pleno modo de ataque.