Ernest Shackleton: persistência

Uma doação anónima de dez milhões de dólares financiou uma campanha que finalmente localizou, no dia 5 de Março, no mar de Weddell, na Antárctida, o que resta do HMS Endurance, o navio para sempre associado com a demanda do Pólo Sul e com aquele que foi um dos mais corajosos aventureiros do século XX: Shackleton.