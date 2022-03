Ildikó Enyedi não é uma Marta Meszáros, mas habitualmente não desmerece o estatuto de figura cimeira da actual cinematografia húngara que a sua obra lhe foi grangeando – e o título da sua revelação internacional, O Meu Século XX, no final dos anos 80, era, e continuará por certo a ser, um daqueles belos filmes vindos do leste europeu que, na altura do estertor dos regimes comunistas, faziam um balanço histórico e pessoal da situação.