PÚBLICO com duas nomeações para maior prémio de jornalismo de dados do mundo

Dois trabalhos do PÚBLICO estão entre os finalistas dos Sigma Awards, o mais importante prémio de jornalismo de dados do mundo.

O PÚBLICO surge ao lado de órgãos de comunicação como o The New York Times, El País, The Economist, Quartz ou ProPublica na lista dos 74 trabalhos que o júri internacional considerou serem os melhores projectos de jornalismo de dados publicados no último ano.

"Habitação: Do protesto à proposta”, uma série de quatro trabalhos sobre o estado do acesso à habitação em Portugal, da autoria de Luísa Pinto, Rui Barros e Gabriel Sousa, e que contou com o apoio científico dos investigadores Sílvia Jorge (CiTUA-IST) e Aitor Varea Oro (MDT-CEAU-FAUP), é um dos nomeados.

O outro trabalho do PÚBLICO nomeado para os Sigma Awards é o simulador “Com ou sem vacina: o que posso fazer em segurança no meu concelho?”, desenvolvido por Ivo Neto e Rui Barros em colaboração com Pedro M. Teixeira, da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Permite aos leitores do PÚBLICO avaliar o risco que determinada actividade acarreta no contexto da pandemia.

A concurso estiveram 519 trabalhos na categoria “Single Project” de 73 países diferentes. Os Estados Unidos voltam a liderar na lista de países com mais nomeações (21) para este prémio. Seguem-se Brasil, Alemanha e Reino Unido com cinco nomeações, Singapura (quatro), Países Baixos e Suíça (três).

As duas nomeações a título individual do PÚBLICO valem a Portugal o quinto lugar na lista de países com mais nomeações, ao lado de Austrália, França, Índia, Jordânia, Nigéria, Filipinas, Coreia do Sul e Espanha.

Este é o segundo ano consecutivo que o PÚBLICO é finalista deste prémio, que tem como objectivo salientar o que de melhor se fez em jornalismo de dados em cada ano.