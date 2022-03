Patient Innovation reúne soluções para ajudar refugiados ucranianos (e quem os quer ajudar)

A Patient Innovation, uma plataforma online portuguesa de partilha de soluções desenvolvidas por doentes e cuidadores para ultrapassar problemas de saúde, criou um portefólio de soluções de apoio às vítimas e refugiados da guerra na Ucrânia.

O site mostra como fazer kits de sobrevivência, power banks, máscaras de gás, fogões, purificadores de água e muitas outras soluções. Tudo com recurso a materiais básicos e fáceis de arranjar. Por exemplo, uma antena de televisão pode ser feita a partir de uma cruzeta, lixa, um clip e papel celofane.

A plataforma reúne também informações úteis, como aplicações de telemóvel (que ajudam a lidar com a ansiedade e a depressão, por exemplo), e dá sugestões aos que querem ajudar, mas não sabem como, através da partilha de plataformas que ligam pessoas que precisam de ajuda e pessoas que querem ajudar.

A ideia é “facilitar a partilha com todos os que precisem”, explica a associação sem fins lucrativos em comunicado enviado ao P3. As soluções são desenvolvidas e partilhadas no site por “cidadãos comuns de todo o mundo” e partilhadas em ucraniano e inglês.

Para contribuir com soluções, basta aceder ao site e seleccionar a opção “post a solution”. A contribuição será analisada pela equipa médica da Patient Innovation e, se não houver irregularidades, é publicada.

A iniciativa conta com o apoio da Nova School of Business and Economics, a Nova Medical School, a Copenhagen Business School e a Fundação Calouste Gulbenkian, através da Gulbenkian-Nova SBE for the Impact Economy.