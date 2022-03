Portugal em busca do melhor Mundial de sempre

Não passou assim tanto tempo como isso desde que Portugal conseguiu em Tóquio os seus melhores resultados olímpicos de sempre, cuja expressão máxima foram as quatro medalhas conquistadas. Duas delas foram no atletismo, com uma de ouro (Pedro Pablo Pichardo) e outra de prata (Patrícia Mamona), ambas no triplo-salto, e só não houve mais uma, de Auriol Dongmo no lançamento do peso, por míseros cinco centímetros. E é com estes três que a comitiva portuguesa conta para conseguir, a partir desta sexta-feira, em Belgrado, os seus melhores resultados de sempre em Mundiais de atletismo em pista coberta.