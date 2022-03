Sp. Braga quer colher no Mónaco o que plantou em Portugal

As sirenes vermelhas foram activadas no Mónaco. O momento que a equipa atravessa é pouco recomendável (quatro derrotas nos últimos cinco jogos) e o recente desaire com o Estrasburgo (1-0), na 28.ª jornada da Ligue 1, é um sinal preocupante antes do embate decisivo com o Sp. Braga, na tarde de quinta-feira (17h45, SPTV).

No encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, os minhotos venceram por 2-0 e é com o conforto de quem sabe que consegue ferir o adversário que entrarão hoje no Principado. “Temos de ter segurança a defender, mas queremos pressionar, atacar, marcar e ganhar”, assinala Carlos Carvalhal.

O treinador do Sp. Braga antecipa um jogo “difícil”, até porque o Mónaco mostrou qualidade ofensiva em Portugal, com Gelson Martins, Kevin Volland e Ben Yedder a darem muito trabalho à defesa bracarense. O risco que os monegascos estão agora obrigados a assumir pode, porém, mudar o figurino da equipa.

“Para nós, é uma incógnita o que vão fazer, mas sabemos que têm muita qualidade individual e colectiva, com grande vocação ofensiva. Devemos, sim, ter segurança no nosso desempenho”, insiste Carvalhal.

Receio? Rien de rien.

Respeito? Complet.

Ambição? Superlatif.



O homólogo do Mónaco, Philippe Clement, assume a necessidade de arriscar, mas guarda os trunfos para a hora do jogo. “Temos de marcar, mas também manter o equilíbrio e não dar demasiados espaços ao adversário. Mas jogamos sempre de forma ofensiva e isso não vai mudar”, esclarece, deixando elogios ao Sp. Braga: “É uma equipa que pode marcar a qualquer momento”.