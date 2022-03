Problemas do Chelsea ainda não chegaram à Champions

Os “ blues ” jogam esta noite em Lille no meio de um turbilhão de questões por resolver devido às sanções impostas a Roman Abramovich por parte do governo do Reino Unido.

É o actual campeão da Europa e do Mundo de clubes, tem dois golos de vantagem sobre o Lille e, para já, o turbilhão de problemas em que está envolvido devido às sanções impostas a Roman Abramovich por parte do governo do Reino Unido ainda não chegou à Liga dos Campeões. Os “blues” jogam nesta quarta-feira (20h, Eleven1) no Norte de França frente ao Lille a 2.ª mão dos oitavos-de-final, mas, caso confirmem o favoritismo e ultrapassem a eliminatória, podem ter em risco a participação na ronda seguinte. Em Turim, a Juventus recebe o Villarreal (20h, Eleven2) após um empate a um golo em Espanha.

Impossibilitado de beneficiar de receitas e de fazer negócios económicos, comerciais ou desportivos, o Chelsea viu limitado os seus gastos em deslocações, por jogo, a um tecto máximo de 20 mil libras (23,83 mil euros), mas, para esta quarta-feira, esse ainda não foi um problema, uma vez que as despesas da deslocação a França já estavam pagas antes de surgirem as sanções impostas pelo governo de Boris Johnson.

Assim, após o 2-0 do primeiro jogo em Stamford Bridge, o Chelsea parte como claro favorito e, para este jogo, o técnico alemão Thomas Tuchel espera um rival disposto a correr riscos e a atacar: “O Lille vai jogar num 4-4-2 ofensivo, agressivo, fluído e directo. Temos que estar prontos para isso, mas também estamos confiantes. Está no intervalo e nenhuma eliminatória fica decidida com um 2-0 no marcador.”

A realizar uma época intermitente a nível interno – é 6.º classificado na Liga francesa -, o Lille terá em Renato Sanches uma baixa de peso, mas deverá contar com três portugueses no “onze” escolhido pelo técnico Jocelyn Gourvennec: Tiago Djaló, José Fonte e Xeka. Para dar a volta à eliminatória, Gourvennec considera que o Lille precisa “ser mais clínico no meio-campo e fazer [o Chelsea] defender mais na sua própria área.”

De volta aos bons resultados - 12 jogos consecutivos sem perder -, a Juventus recebe em Turim o Villarreal e tem o favoritismo do seu lado, mas Massimiliano Allegri, técnico dos italianos, diz que a sua equipa “terá que ter ambição” num “jogo que será uma final”: “Será um duelo difícil e teremos que defender bem. Terá que haver [por parte dos adeptos] uma atmosfera positiva.”