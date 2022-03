Aos 60 anos, o Salone del Mobile quer Milão como acelerador da “diplomacia verde”

A 60.ª edição do Salone del Mobile.Milano será como um sabor já conhecido, mas que se celebra à mesma depois de muito tempo sem o provar - a mais importante feira comercial de mobiliário que assume contornos de evento de design de referência do mundo apresentou esta quarta-feira a sua programação. O tema oficial é a sustentabilidade, mas o mote não oficial é o regresso. Tanto no palco do Teatro Lírico, em Milão, quanto nas margens da operação de divulgação do evento agendado para Junho, as conversas saltitam entre o regresso à “quase normalidade” depois do jejum da pandemia e o regresso da guerra à Europa.