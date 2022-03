TAP celebra 77 anos com campanha de voos a 77 euros

Nasceu a 14 de Março de 1945 e celebra o aniversário com uma renovada exposição no Museu do Ar e uma promoção de voos na Europa: promete bilhetes a 77 euros ida-e-volta para vários períodos até finais de Outubro. Campanha de reservas até dia 18.

A TAP celebra esta segunda-feira 77 anos e como parte das comemorações lança uma promoção de voos com bilhetes de ida-e-volta na Europa. De 14 a 18 de Março, promete a companhia, há ligações a 77 euros, incluindo entre Portugal continental e Madeira e Açores, além de várias cidades europeias.

Na lista da campanha surgem Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbau, Valença, Ibiza, Paris, Lyon, Marselha, Nice, Toulouse, Florença, Milão, Veneza, Bolonha, Nápoles e Dublin.

Segundo informação da empresa, é uma “campanha sujeita a condições especiais e com lugares limitados": os períodos em que está activa a promoção referem-se a viagens a realizar de 1 a 7 de Abril, de 26 de Abril a 14 de Julho e de 1 de Setembro a 30 de Outubro.

Nas regras da campanha refere-se ainda que permite “alterações de reserva gratuitas (para viagens até 30 de Junho e exclui tarifa Discount)”, além de “transporte gratuito na cabine de um item pessoal e bagagem de mão”.​

Ainda a ter em conta que o “período de estadia mínima” é de “sexta-feira para sábado ou três dias”, e só são permitidas “estadias até um mês”. Na promoção também não são aceites “reservas com milhas do programa TAP Miles&Go”.

Ainda no âmbito das celebrações dos 77 anos, foi esta segunda-feira inaugurada a exposição renovada da TAP no Museu do Ar, no pólo de Sintra. Aqui, além das aeronaves históricas e documentação sobre a aviação em Portugal, pode acompanhar-se a história da companhia, incluindo-se desde o primeiro simulador de voo para a formação de pilotos até uniformes e louça de bordo.