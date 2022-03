Uma Austrália rural, Slow Living e “Adopt a Backpacker”

Com algumas viagens no currículo, como o Egipto e o Brasil, o casal de aventureiros Inês Barbosa e João Sousa começaram a apaixonar-se pelo mundo e decidiram que não iriam ficar por aí. Aquela sede de explorar mais, conhecer mais e poder até chamar “casa” a um novo local começou a ganhar espaço nos seus planos. Após alguma pesquisa, muitas ideias e um sonho no horizonte, o João e a Inês perceberam que existia pouco conteúdo acerca de portugueses na Austrália e decidiram assim criar o canal de YouTube “Bambora Austália”. Neste canal, eles dão algumas dicas de como aplicar para um visto, falam da cultura e claro, partilham muitas das suas aventuras.

Com a ajuda da Information Planet, a agência que os ajudou a tratar de toda a parte burocrática, no final de 2019, o João e a Inês partiram para Cairns, Austrália. Através do Work and Holiday, começaram por trabalhar em cafés, agências de viagens e até mesmo, oficinas de bicicletas. Apesar de terem aprendido e crescido muito com estas experiências, a Inês garante que nem tudo foi fácil e é normal haver sempre uma fase de adaptação, seja ela em relação à cultura, ao horário ou até mesmo à língua.

Com o objectivo de ficarem apenas um ano a fazer este tipo de trabalhos e viajar pela costa Australiana, eis que surge uma pandemia e troca-lhes as voltas! Desempregados e sem saber o que fazer, ponderaram ser repatriados para Portugal mas, felizmente, a sensação de faltar ainda tanto por explorar falou mais alto e decidiram ir atrás do sonho australiano.

Com a carrinha comprada e restaurada, vontade de ir e alguma coragem, o casal de portugueses fez-se à estrada, com vista a percorrer toda a Costa Este Australiana. No entanto, as poupanças começaram a apertar e o João e a Inês nunca desistiram de procurar alternativas para sustentarem a sua viagem. Foi então numa dessas vezes que se depararem com o grupo do Facebook “Adopt a Backpacker”.

O Adopt a Backpacker consiste em ajudar algumas famílias em troca de alimentação e alojamento, podendo ou não, ser um trabalho remunerado. E foi assim que este casal se perdeu na beleza de uma Austrália mais rural, onde exploraram a sua vasta natureza, criaram laços que garantem ser para sempre, choraram, riram, aprenderam, mas principalmente foram muito felizes.

Hoje estão de volta à vida citadina na cidade de Sydney, há dois anos e meio que não vêm a casa e sentem a saudade como qualquer típico português. Ainda assim têm a certeza de que tomaram a melhor decisão de sempre, pois guardam na memória uma reviravolta inesperada que os ensinou a apenas a viver!

Se querem estar a par das suas aventuras incríveis, podem encontrá-los na página do Instagram @bamboraaustralia.

