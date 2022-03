Dioceses vão partilhar com comissão independente casos de abusos na Igreja

As comissões diocesanas, criadas pela estrutura da Igreja Católica para analisar denúncias de abusos sexuais de menores, vão partilhar os casos de que tenham conhecimento com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja (CIEAMI), coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht. A articulação entre as duas estruturas vai também permitir o acesso aos seus arquivos históricos, a partir do final de Abril, por uma equipa de investigadores, liderada por um professor da Universidade do Minho.