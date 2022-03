Pavilhão da Ucrânia na Expo 2020 forrado com milhares de mensagens de solidariedade

Tudo começou quando duas crianças pediram para deixar uma mensagem escrita de apoio à Ucrânia logo no início da invasão. Agora, as paredes dos três andares do pavilhão estão forradas com post its .

Na Expo 2020, que decorre no Dubai até ao fim do mês, o até então discreto pavilhão da Ucrânia tornou-se um dos mais visitados desde que começou a guerra e tem agora o interior forrado com muitos milhares de mensagens coloridas que expressam a solidariedade de visitantes do mundo inteiro.

Tudo começou quando duas crianças pediram para deixar uma mensagem escrita de apoio à Ucrânia logo no início da invasão. Rapidamente, o gesto foi replicado por praticamente todos os visitantes, de tal forma que as paredes dos três andares do pavilhão estão agora forradas com post its. O próprio staff teve de improvisar uma banca onde fornece os materiais para que as pessoas possam escrever a afixar as suas mensagens onde ainda sobra espaço.

Os conteúdos dessas mensagens são idênticos, mas as suas origens fazem jus ao carácter universal da Expo Dubai: são escritos em várias línguas (com óbvio predomínio do inglês) por gente de todo o mundo.

“Estamos convosco, Ucrânia”, “fiquem seguros” e “diz não à guerra” são algumas das mensagens que podem ser lidas nas paredes do pavilhão. Ou ainda a saudação ucraniana já conhecida internacionalmente “Slava Ukraini” [Glória à Ucrânia].

Foto Interior do Pavilhão da Ucrânia na Expo 2020 Carlos Cipriano

A própria experiência de visita ao pavilhão da Ucrânia é diferente da dos outros países. O carácter lúdico fica à porta e há como que uma certa veneração ou religiosidade na forma respeitosa e silenciosa como as pessoas se deslocam e observam o espaço, detendo-se mais nos post its colados nas paredes do que propriamente nos objectos em exposição. O pavilhão faz alusão ao trigo enquanto produto agrícola nacional e mostra também tecnologia ucraniana expondo algumas máquinas, com destaque para um veículo anfíbio de socorro.