Menos casos de tuberculose em Portugal. DGS atribui descida significativa à pandemia

A prevalência de tuberculose em Portugal continuou a descer, mantendo a tendência decrescente, em 2020, ano em que foram notificados 1465 casos no país. Apesar disso, Portugal continua a ser o país da Europa Ocidental com taxas de incidência mais elevadas de tuberculose. Os dados constam do relatório de vigilância e monitorização da tuberculose em Portugal, divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Lisboa e do Porto mantêm-se como os distritos com maior incidência de tuberculose do país, com taxas de notificação superiores à nacional.