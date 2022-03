Novo Presidente do Chile toma posse com governo de mulheres e especialistas

Gabriel Boric tem um Executivo que quer construir um Estado social, com menos desigualdades, e ainda lutar contra as alterações climáticas. É considerada a maior viragem política do Chile democrático, com potenciais efeitos para toda a América Latina.

O que destacar de Gabriel Boric, 36 anos, que esta sexta-feira tomou posse como Presidente do Chile? Pode sublinhar-se que é o mais jovem Presidente de sempre do país ou o que foi eleito com mais votos. Ou que é um político fora dos dois blocos que têm alternado no poder a chegar à presidência e que é o primeiro a ter um Governo com mais mulheres do que homens. Ou ainda que dedicou uma atenção inédita à ciência e que fará com que o Chile seja o primeiro país a ter uma cientista especialista em alterações climáticas a cargo do Ministério do Ambiente.