Covid-19: Taxa de infecção dos enfermeiros foi duas vezes superior à dos médicos

Cerca de 10% de profissionais de saúde dos mais de 50 países da Europa estiveram infectados com o novo coronavírus. Desses, metade são enfermeiros e um quarto são médicos, sendo os restantes auxiliares de acção médica, fisioterapeutas, auxiliares de limpeza das unidades de saúde e outros profissionais do sector.

Porém, esta prevalência “está provavelmente abaixo da realidade” já que “as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que o número de mortes de profissionais de saúde por covid-19 está muito acima do conhecido oficialmente”, segundo o relatório para os 53 países que compõem a região europeia – uma das seis regiões do mundo repartidas nos relatórios que a OMS publica de três em três anos.

Ainda sobre estes dados, o relatório indica que a maior prevalência entre enfermeiros pode ser explicada pelo facto de estes “passarem mais tempo nos cuidados directos ao paciente”. Por outro lado, pode estar associada a outros factores como “a composição das equipas em unidades de cuidados intensivos ou idade dos elementos das equipas, entre outros”, diz ainda o documento.

E alerta: “A prevalência da infecção mencionada [de 10%] é uma estimativa provavelmente abaixo da realidade, uma vez que as estimativas da OMS indicam que o número de mortes por covid-19 entre os profissionais de saúde é muito superior à divulgada oficialmente”.

O relatório que reporta ao ano passado, 2020 e 2019, publicado na manhã desta quinta-feira, elenca os desafios para os próximos anos, para não deixar de ter em vista os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, para 2030, e como estes foram afectados pela pandemia, sobretudo no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde pela perturbação nos serviços.

Cerca de 40% dos serviços foram afectados nos primeiros meses da pandemia em 2020. Essa taxa de perturbação continuava alta em 2021, estando 29% dos hospitais e centros de saúde ainda a trabalhar com constrangimentos relacionados com a covid-19.

Perante os fortes impactos da pandemia da covid-19 na região europeia desta agência especial da ONU, os países “enfrentam enormes desafios em reduzir as desigualdades no acesso à saúde, e em alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU para 2030”, refere em síntese o documento de mais de 300 páginas.

Perante os fortes impactos da pandemia da covid-19 na região europeia da OMS (uma das seis desta agência especial da ONU), os países "enfrentam enormes desafios em reduzir as desigualdades no acesso à saúde, e em alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU para 2030", refere em síntese o documento de mais de 300 páginas

Face aos maiores desafios colocados por estas adversidades, referiu Hans Henri P. Kluge, director regional para a Europa da OMS, muito depende da escolha que fizerem os governos e as autoridades de saúde.

Reconhecer os sistemas de saúde

Reconhecer que os sistemas de saúde e os seus profissionais são peças-chave para preparar choques futuros (como aquele que o mundo viveu com a covid-19) é uma das formas de os países não se desviarem dos objectivos estabelecidos em particular para um acesso equitativo de todos aos sistemas de saúde, com um enfoque na melhoria da saúde e do bem-estar das populações assim reduzindo a prevalência de doenças que podem ser prevenidas ou cujo tratamento pode salvar vidas como as doenças cardiovasculares ou o cancro.

“Podemos dar prioridade ao sector da saúde como nunca antes fizemos”, recomenda Hans Henri P. Kluge num comunicado enviados aos jornalistas. Para fazer isso será preciso “lidar de forma urgente com problemas negligenciados durante muito tempo, incluindo a saúde mental, reconhecer os sistemas de saúde e os profissionais de saúde como elementos-chave para preparar choques futuros e enquanto pilares essenciais de uma recuperação socioeconómica.”

A escolha é óbvia, conclui o alto responsável para esta região que abrange uma população de 900 milhões de pessoas, uma vez que a única alternativa a isso seria “pôr em risco a saúde e o bem-estar dos cidadãos, fragilizando a segurança sanitária de países individualmente e da região como um todo”.

A pandemia impediu os países de cumprirem objectivos primordiais. Porém “uma janela de oportunidade ainda existe se os governos e as autoridades de saúde tomarem as necessárias medidas”.

Algumas delas, como referido no relatório, passam por criar medidas comuns na área da saúde mental, e na prevenção do cancro, bem como garantir um acesso equitativo a meios de imunização, trabalhar num novo contrato social para a disponibilização de medicamentos financeiramente acessíveis, melhorar os cuidados de saúde disponível para refugiados e migrantes, combater a obesidade infantil e o consumo de álcool, apostar na ciência e suas descobertas para optimizar os efeitos dos cuidados de saúde, entre outros.