As imagens da destruição: a Ucrânia antes e depois da invasão russa

Já se passaram duas semanas desde que as forças russas invadiram a Ucrânia. A 24 de Fevereiro dezenas de cidades ucranianas eram atingidas por mísseis, num primeiro dia em que as tropas russas tomaram a cidade de Konotop e assumiram o controlo da central nuclear de Tchernobil.

Desde então, a ofensiva russa tem deixado um rasto de destruição por toda a Ucrânia, como se vê nas imagens da Getty Images, actuais, que mostram a dimensão da destruição quando comparadas com as do Google Maps, anteriores à invasão.

Uma das cidades mais afectadas é Kharkiv, que viu praças, universidades e até a sede do governo local destruídas. A segunda cidade ucraniana tem sido alvo de bombardeamentos e grande parte da população fugiu, está em processo de fuga ou a viver em abrigos.

Karazin Kharkiv National University

Kharkiv

Em Irpin, um subúrbio a 25 quilómetros de Kiev, uma ponte foi destruída pelos ucranianos para impedir o avanço russo. Enquanto os habitantes tentam fugir, os ataques russos continuam. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) estima que já tenham fugido dois milhões de pessoas da Ucrânia desde o início da invasão. A Polónia é o país que está a receber a maioria destes refugiados de guerra.

Ponte em Irpin

Esta quarta-feira, o governo ucraniano anunciou um compromisso com o Kremlin para a evacuação de civis em seis zonas afectadas pela guerra. Foi acordada uma trégua entre as 9 e as 21 horas locais (7 e 19 horas em Portugal) em seis “corredores humanitários": de Mariupol para Zaporizhzhia; de Enerhodar para Zaporizhzhia (Sudeste); de Sumi para Poltava (Nordeste); de Izium para Lozova; de Volnovakha para Pokrovsk (Leste); e dos arredores de Kiev (Vorzel, Borodianka, Bucha, Irpin and Hostomel) para a capital (Norte).