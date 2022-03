Aline Frazão: “Lá fora o mundo acaba, mas cá dentro não”

Quando se começa não se sabe onde se vai parar. E quando se chega ao fim nem sempre se consegue definir com exactidão o que se executou. Muitas vezes o contorno de algo que se fez lá atrás só começa a fazer sentido quando já se percorreu muito caminho. Com Aline Frazão parece ser assim. “A pulsão que me leva para um novo disco é sentir que o que havia sido comunicado com o anterior, por alguma razão, já não chega. É quando a minha vivência começa a ser outra. É quando a minha forma de olhar o mundo começa a ser povoado por novas perguntas. E isso leva-me a escrever canções. Não sou aquela pessoa que escreve todos os dias. Preciso de entrar numa nova fase para começar a compor.”