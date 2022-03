PSD pondera indicar Jardim para o Conselho de Estado

Líder social-democrata está também a ser pressionado pelo partido para se manter no órgão político de consulta do Presidente da República.

O presidente do PSD ainda não decidiu se se vai manter no Conselho de Estado, mas o partido entende que Rui Rio deve permanecer no órgão político de consulta do Presidente da República depois de abandonar a liderança social-democrata. O segundo nome que o partido pondera indicar para aquele órgão é o de Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, que apoiou Rui Rio nas últimas directas contra Paulo Rangel.