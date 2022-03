Hospital pediátrico em Mariupol foi bombardeado pela Rússia. Há mulheres em trabalho de parto entre os feridos

O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii, denunciou esta quarta-feira um ataque aéreo russo contra um hospital pediátrico e maternidade em Mariupol e apelou novamente ao encerramento do espaço aéreo ucraniano.

"Ataque directo das tropas russas a maternidade. Há pessoas, crianças debaixo dos escombros. A atrocidade! Quanto tempo mais o mundo será cúmplice ignorando este terror? Fechem o espaço aéreo já", escreveu Zelenskii no Twitter.

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. De acordo com Mykhailo Podoliak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano, debaixo dos escombros do hospital pediátrico estão mulheres em trabalho de parto, além de crianças.

A Câmara Municipal de Mariupol, cidade portuária Ucrânia sitiada pelas tropas russas há vários dias, comunicou através das redes sociais que os danos foram "colossais".

As autoridades anunciaram um novo cessar-fogo para a manhã desta quarta-feira para permitir que milhares de civis abandonem a capital, Kiev, cidades do sul como Mariupol, Enerhodar e Volnovakha, Izyum no leste e Sumy no nordeste. Tentativas anteriores de estabelecer corredores humanitários seguros falharam, com as partes no conflito a acusarem-se mutuamente de não respeitar as regras.