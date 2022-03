Covid-19 em Portugal: 17 mortes e 5606 casos

Portugal registou 5606 casos confirmados de covid-19 e 17 mortes associadas à doença, segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de domingo.

O total de vítimas mortais sobe assim acima para 21.216 no país e o de infectados ascende a 3.337.806 desde o início da pandemia.

O relatório de situação indica que há 1250 pessoas hospitalizadas, mais 42 que no dia anterior, sendo que há menos uma nos cuidados intensivos (total de 81).

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal encontra-se na zona laranja. Os dados divulgados nesta segunda-feira dão conta de nova descida na incidência a 14 dias por 100 mil habitantes para 1398,1 a nível nacional e 1316,3 no continente. Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — subiu para 0,84 a nível nacional e 0,83 no continente.

A matriz é actualizada às segundas, quartas e sextas. No gráfico anterior, o R(t) era de 0,78 em território nacional e 0,76 no continente. A incidência estava em 1512,7 em todo o país e 1432,4 no continente.