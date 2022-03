Covid-19 em Portugal: 21 mortes e 13.747 casos. Internamentos descem

Portugal registou, na quinta-feira, mais 21 mortes associadas à covid-19 e 13.747 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 21.162 e o de infectados desde o início da pandemia alcança os 3.308.438.

O relatório de situação indica que 1.267 pessoas estão internadas nas alas covid-19 dos hospitais, menos 33 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 84, menos seis do que na última actualização.

O número de casos activos subiu para 481.321, mais 7.302 do que na quarta-feira e foram dadas como recuperadas 6.424 pessoas num total de 2.805.955 desde o início da pandemia.

Lisboa é a região que regista a maioria dos novos casos (5.182), seguida do Centro (3.008) e Norte com 2.037 novas infecções. No Alentejo foram contabilizados mais 1.095 casos e no Algarve 990. Nos arquipélagos, a Madeira reportou 753 casos e os Açores 683.

Nas últimas 24 horas foram registadas 21 mortes, oito das quais em Lisboa e sete no Norte. No Centro o número de óbitos chegou aos quatro; Alentejo e a Madeira registaram uma morte.

Na distribuição etária, os dados do relatório da DGS indicam ainda que morreram 31 pessoas com 80 ou mais anos (18 mulheres e 13 homens). No grupo dos 70 aos 79 foram 16 (sete mulheres e nove homens). Na faixa dos 60 aos 69 anos três (uma mulher e dois homens) e de uma mulher nos 50 aos 59 anos.

Em relação à matriz de risco, Portugal encontra-se na zona laranja. O boletim divulgado pela DGS esta sexta-feira dá conta de nova descida na incidência para 1512,7 a nível nacional e 1432,4 de infecção por cada 100 mil habitantes no continente. Já o índice de transmissibilidade do vírus — ou R(t) — subiu ligeiramente para 0,78 a nível nacional e 0,76 no continente.

A matriz, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, é actualizada às segundas, quartas e sextas. No gráfico anterior, o R(t) era de 0,76 a nível nacional e 0,75 no continente. A incidência era de 1638,1 a nível nacional e 1557,3 no continente.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade — R(t) — corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.