Montimerso, a arte de mergulhar na paisagem

À beira do grande lago do Alqueva, embora sem lhe tocar, o Montimerso esconde-se à primeira vista como se quisesse diluir-se na paisagem. A barragem mudou tudo na região e este turismo rural, aberto já durante a pandemia, apresenta-se com os pés fincados na terra e quase na água, com um corpo que se adapta aos declives do terreno e a um conceito que pretende ser mais do que um slogan em cada palmo dos seus 55 hectares: a sustentabilidade é o seu mandamento.