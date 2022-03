A andar sobre gelo fino

Os Estados que apoiam (e bem) a Ucrânia evitarão aquilo que possa ser tido como passagem de uma linha vermelha. Porém, nestes tempos “daltónicos”, as linhas e respetiva cor dependem de quem olha

Muitos países (entre os quais Portugal) e uma organização internacional (a União Europeia) decidiram fornecer armamento, munições e outro material militar letal à Ucrânia, como forma de apoio direto a este país no conflito com a Rússia. Esta, por seu turno, denunciou aquelas decisões e diz que responsabilizará diretamente os países apoiantes por cada morte dos seus soldados que possa resultar da utilização daquele material bélico. Estas ações, claro, são por natureza distintas do conjunto de contramedidas económicas, financeiras e políticas que todos conhecemos e que se têm mostrado de uma eficiência muito grande.