Trilhos da Lousã recebem o arranque das GTS

A Serrã da Lousã é palco neste fim-de-semana dos percursos do Louzantrail, competição que inclui a primeira prova do circuito internacional Golden Trail Series.

O arranque das provas será na zona histórica da Lousã e, após percorrerem as ruelas setecentistas da vila do distrito de Coimbra, alguns dos melhores atletas do trail português e internacional vão percorrer, atravessando os trilhos da Serra da Lousã, as quatro provas que fazem parte da edição 2022 do Louzantrail. Para sábado, estão agendadas as provas com a distância mais longa (43km) e a mais curta (11km), ficando para domingo os dois percursos intermédios: 18 e 29 quilómetros.

Com lotação esgotada para as quatro competições, o Louzantrail começa neste sábado, com o arranque do “Ultra Louzantrail” marcado para as 8h00. Os atletas inscritos terão que percorrer os caminhos e trilhos da Serra da Lousã, passando pelas Aldeias de Xisto do concelho, com uma distância total de 43 quilómetros - 3000 metros de desnível positivo.

Entre os favoritos, estão, do lado masculino, o recordista do percurso Ricardo Silva, do EDV - Viana Trail, vencedor em 2018 e 2019 e vice-campeão em 2020, e Hugo Gonçalves da Furfor Running Project, que ganhou a prova em 2020.

Do lado feminino, Ester Alves, vencedora em 2016 - na última edição apostou no percurso de 29 quilómetros -, regressa “em modo ultra”, e contará com a concorrência da madeirense Olívia Sousa, do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, e da espanhola a residir em Portugal, Susana Echeverría, da Coimbra Trail Running.

No domingo, o destaque vai para o “Louzantrail GTNS”, prova que marca o início do circuito internacional Golden Trail Series. A correr em casa, André Rodrigues (2.º em 2019), procurará repetir a vitória no Trilhos dos Abutres, havendo ainda a realçar a presença de Tiago Aires, Tiago Romão, Romeu Gouveia e do veterano Armando Teixeira, da Salomon Caravela. Nos estrangeiros, destacam-se os espanhóis Santiago Mezquita e Victor del Aguila.

Do lado feminino, a portuguesa Inês Marques e as espanholas Georgina Gabarró e Aina Cusi são as favoritas.

Em parceria com a Câmara Municipal da Lousã, o Louzantrail irá recolher durante o fim-de-semana do evento bens para ajudar os refugiados da guerra na Ucrânia.

Segundo a organização, neste momento são mais necessários bens não perecíveis (enlatados e, muito especialmente, leite em pó) e produtos de higiene (fraldas, pensos higiénicos, pastas dentífricas, escovas, sabonete, shampoo, antissépticos, máscaras, toalhas, lenços, toalhitas, papel higiénico).