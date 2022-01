Miranda do Corvo volta a ser o epicentro do trail nacional

Com um recorde de inscrição de atletas estrangeiros, a 11.ª edição do Trilhos dos Abutres terá lugar neste fim-de-semana nas encostas da Serra da Lousã.

Depois de ter sido cancelada no ano passado devido à pandemia, a 11.ª edição do Trilhos dos Abutres, uma das provas de referência do trail nacional, vai decorrer neste fim-de-semana no concelho de Miranda do Corvo, com cerca de 1400 atletas inscritos - 136 serão de 22 nacionalidades estrangeiras, um recorde na competição.

Nas encostas sudoeste da Serra da Lousã, a parte competitiva da 11.ª edição do Trilhos dos Abutres arranca neste sábado com a “prova-rainha” do evento, o Ultra Trail Trilhos dos Abutres, que terá partida e chegada de Miranda do Corvo, e contará com um percurso de 50 quilómetros - 2.500 metros de desnível acumulado positivo - onde os cerca de 650 atletas inscritos vão ter uma emblemática passagem por Gondramaz, uma pequena povoação a meio de encosta da Serra da Lousã que faz parte das Aldeias do Xisto e tem apenas sete habitantes permanentes.

Foto Aperspeed

No domingo, haverá o Trail Trilhos dos Abutres - 30 quilómetros e 1.500 metros de desnível acumulado positivo - e o Mini Trilhos dos Abutres - percurso com distância aproximada de 21 quilómetros e 835 metros de desnível acumulado positivo.

Todas as provas contam com início e chegada no Mercado Municipal em Miranda do Corvo, e são pontuáveis para os circuitos nacionais da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP).

Entre os atletas nacionais que vão estar presentes, destaque para André Rodrigues, vencedor da prova já por três ocasiões (2017, 2018 e 2020), Luís Duarte (vencedor do Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance em 2018), Nuno Silva (primeiro atleta a bisar em vitórias no Ultra Trail dos Abutres), Tiago Aires (campeão nacional de Trail Running em 2016 e campeão nacional de Ultra Skyrunning em 2017) e Mário Elson (vencedor da Taça de Portugal de Ultra Trail em 2017).

Nos competidores estrangeiros, os principais nomes são os espanhóis Jordi Gamito, que tem no currículo um 3.º lugar no consagrado UTMB – Ultra Trail du Mont Blanc, e Lujan Maldonado.

Na prova feminina, a cabeça de cartaz é Gemma Arenas Alcazar, atleta espanhola duas vezes vice-campeã do mundo de Skyrunning e campeã do mundo, por selecções, em 2018, que terá a concorrência de Inês Jordão, actual campeã nacional de Trail Ultra, e Ercília Machado que, com 26 títulos nacionais de pista, estrada e corta-mato, fará a sua estreia na distância de Ultra Trail (50 quilómetros).

Foto Matias Novo

Tiago Araújo, presidente da Associação Abutrica, entidade organizadora da prova com o apoio da Câmara Municipal de Miranda, do Turismo Centro de Portugal, das Aldeias do Xisto e da Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, considera que esta “será uma prova de grande competitividade, com a presença de atletas de elite de grande qualidade, a que se juntam todos aqueles que procuram superar os seus limites em contacto próximo com a natureza”.

“Trata-se de um evento referência nacional, mas já com alcance internacional, que trará um grande impacto económico para Miranda do Corvo e para os concelhos limítrofes. Apesar das fortes condicionantes que ainda vivemos, e depois da não realização da prova em 2021, foi possível avançar com a edição deste ano, sempre em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Miranda do Corvo e com as autoridades de saúde competentes, de forma a garantir a máxima segurança a todos”, conclui Tiago Araújo.