Emília Ferreira reconduzida na direcção do Museu do Chiado

A historiadora de arte Emília Ferreira foi reconduzida no cargo de directora do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, comunicou esta sexta-feira a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). A recondução acontece na sequência de concurso público internacional. O procedimento concursal engloba o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado e a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, também em Lisboa, tendo a comissão de serviço da directora início a 1 de Março, segundo o comunicado.

O concurso para a direcção do museu abriu, a par de outros, em Junho de 2020, tendo o júri sofrido uma alteração, em Agosto do ano passado. A DGPC tem vindo a anunciar, em várias fases, o resultado dos concursos públicos internacionais, abertos em 2020, para o preenchimento de cargos de direcção nos museus, monumentos e palácios nacionais.

Licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Emília Ferreira é mestre e doutora em História da Arte Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL), tendo entrado para a direcção do Museu do Chiado em 2017.

O Museu do Chiado foi fundado em 1911, como Museu Nacional de Arte Contemporânea, está instalado no Convento de São Francisco, no centro histórico de Lisboa, e o seu acervo integra mais de 5000 peças de arte, num percurso cronológico desde 1850 até à actualidade, incluindo pintura, escultura, desenho, fotografia ou vídeo.