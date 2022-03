Navegar à vista

Um eventual desaparecimento do Ministério do Mar significa a desvalorização de toda a economia do mar, que terá, obviamente, amplas leituras políticas junto dos agentes de um sector que começava a despontar.

Num momento em que muito se especula sobre quem serão os ministros e demais governantes que vão ser nomeados para o XXIII Governo do país, ninguém parece incomodar-se com as notícias que apontam no sentido de que no novo Conselho de Ministros não terá assento um responsável que pense e se dedique exclusivamente ao Mar.