Presidente da UEFA acusa responsáveis pela Superliga de viverem num mundo paralelo

Aleksander Ceferin volta a ameaçar com a exclusão das provas europeias e Javier Tebas, líder da Liga espanhola, compara dirigentes da Juventus, FC Barcelona e Real Madrid de mentirem mais do que Putin.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, afirmou esta quinta-feira que os clubes responsáveis pelo projecto da Superliga europeia de futebol “vivem num mundo paralelo” e que, caso exista nova investida, esses emblemas serão afastados de provas como a Liga dos Campeões.

"Falar da Superliga não é falar de futebol. Estou cansado de falar nisso. Não é um projecto de futebol. Essas pessoas vivem num mundo paralelo. São livres de organizar as suas próprias competições. Mas, nesse caso, deixam de participar nas nossas”, disse Aleksander Ceferin, em Londres, à margem da conferência “Negócio do Futebol” organizada pelo Financial Times.

O presidente da UEFA reagiu a recentes notícias que dão conta de que FC Barcelona, Real Madrid e Juventus tencionam relançar o projecto da Superliga europeia, depois da tentativa falhada em Abril de 2021.

"Primeiro, começaram com essa ideia absurda no meio da pandemia. Agora querem voltar no meio de uma guerra. Podem pagar a quem quiserem para dizer que é um bom projecto, mas continua a ser uma ideia sem sentido", asseverou Ceferin.

No mesmo evento, durante a sua intervenção na conferência, Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, foi mais longe e acusou os clubes responsáveis pelo projecto de serem “mais mentirosos que Putin”.

“Eles devem acreditar que os clubes das ligas nacionais são burros. Isso é um insulto. Os três presidentes reuniram-se recentemente em casa de Andrea Agnelli [presidente da Juventus] para reavivar o projecto. Se ele não explicar o que querem fazer, então será um mentiroso”, acusou o dirigente espanhol perante Agnelli, que estava na assistência na altura das palavras de Tebas.

O projecto da Superliga Europeia “abalou” o futebol em Abril do ano passado, mas foi travado por “protestos” que uniram UEFA, governos europeus, clubes, treinadores, jogadores e adeptos.

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Inter Milão, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham apareceram como os clubes fundadores da nova competição, feita sem a participação da UEFA, mas cedo este grupo se desmoronou.