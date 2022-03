Abel Ferreira já leva quatro troféus pelo Palmeiras

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em Outubro de 2020 e já festejou quatro troféus pelo emblema brasileiro. Na madrugada desta quinta-feira juntou a Supertaça sul-americana a duas Taças dos Libertadores e uma Taça do Brasil.

No Allianz Parque, em São Paulo, num duelo 100% brasileiro, o “verdão” superou o Athletico Paranaense por 2-0, em encontro da segunda mão, depois do empate a dois golos conseguido na Arena da Baixada, em Curitiba.

Abel Ferreira, que chegou ao clube brasileiro com apenas um troféu conquistado na carreira, o campeonato nacional de juniores (pelo Sporting, em 2011/12), prosseguiu, assim, o seu trajecto de sucesso no Palmeiras, pelo qual foi oficializado em 31 de Outubro de 2020, sucedendo a Vanderlei Luxemburgo.

Depois de passagens pelos dos sub-19 e a equipa B do Sporting, das equipas secundária e principal do Sporting de Braga e do PAOK Salónica, o técnico luso, de 43 anos, já conta 119 jogos ao “leme” do Palmeiras, com 64 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, com 185 golos marcados e 101 sofridos.

A estreia aconteceu em 5 de Novembro de 2020, com um triunfo por 1-0 sobre o Bragantino, para a Taça do Brasil, e a primeira grande noite foi vivida dois meses depois, com um inesquecível 3-0 na casa do River Plate, com golos de Rony, Luiz Adriano e Matías Viña, na primeira mão das meias-finais da Libertadores.

Uma semana depois, o Palmeiras selaria o apuramento com um sofrido desaire por 0-2 na recepção aos argentinos.

A final realizou-se em 30 de Janeiro, no mítico Maracanã, e, num jogo muito fechado, a “estrelinha” de Abel Ferreira apareceu no final dos descontos, aos 90+9 minutos, com um golo de Breno Lopes a derrotar o Santos e a dar a Libertadores ao Palmeiras.

O técnico obteve no Rio de Janeiro o seu primeiro grande título, sucedendo ao compatriota Jorge Jesus, que tinha conduzido o Flamengo ao título em 2019.

Muito moralizados, os paulistas chegaram ao Qatar em alta para disputar o Mundial de clubes, mas, em 7 de Fevereiro, tiveram um grande revés, ao falharem o apuramento para a final, face a um desaire por 1-0 com os mexicanos do Tigres.

Depois, caíram nos penáltis face aos egípcios do Ah-Ahly, tornando-se a primeira equipa sul-americana a falhar o pódio.

No Brasileirão, que fechou em 25 de Fevereiro, o conjunto de Abel Ferreira nunca esteve perto da frente, acabando em sétimo, a 13 pontos do Flamengo.

A época 2020, que se prolongou por 2021 devido à pandemia da covid-19, não acabou, no entanto, sem um segundo troféu para o Palmeiras, que, em 7 de Março, arrebatou a Taça do Brasil, com um triunfo caseiro por 2-0 face ao Grêmio, que já batera fora na primeira mão por 1-0.

Depois, o Palmeiras não teve um início de época 2021 feliz, ao perder, em Abril, a Supertaça brasileira, para o Flamengo e a Supertaça sul-americana, para o Defensa y Justicia, ambas no desempate por grandes penalidades.

Em Maio, aconteceu o desaire na final do Paulistão (0-0 em casa e 0-2 fora, com o são Paulo) e, em Junho, a inesperada eliminação nos 16 avos-de-final da Taça do Brasil, face ao “secundário” CRB, sendo que, no Brasileirão, o Palmeiras não conseguiu acompanhar a “pedalada” de Atlético Mineiro e Flamengo, acabando em terceiro.

O “Verdão” voltou, porém, a estar em “grande” na Taça Libertadores, que arrebatou pela segunda vez consecutiva, em 27 de Novembro, em Montevideu, no Uruguai, ao vencer outra equipa brasileira, agora o Flamengo, por 2-1, após prolongamento.

Um golo de Deyverson, ex-jogador do Benfica B e do Belenenses, aos 95 minutos, selou o “bis” dos paulistas, que arrebataram, assim, novo passaporte para o Mundial de clubes.

Já em 2022, o Palmeiras chegou, desta vez à final, mas acabou derrotado por 2-1 no prolongamento pelos ingleses do Chelsea, culpa de um golo do alemão Kai Havertz, apontado aos 117 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

A segunda vitória na Libertadores também deu acesso a uma segunda presença consecutivas na Supertaça sul-americana e, desta vez, o “onze” de Abel Ferreira arrebatou o troféu, no início de uma época em que os objectivos passam por conquistar tudo, incluindo uma terceira Libertadores e o Brasileirão.