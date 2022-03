Wizz oferece 100 mil voos para refugiados ucranianos

A companhia aérea Wizz Air, uma das maiores low cost da Europa e que também opera em Lisboa, anunciou a oferta de 100 mil bilhetes para ajudar os refugiados ucranianos.

A Wizz, que tem base na Hungria e realiza mais de 500 rotas em 40 países, promete as passagens gratuitas em voos com partida de países vizinhos da Ucrânia: Polónia, Hungria, Roménia e Eslováquia.

Em comunicado, a empresa diz-se “comprometida” em “ajudar os refugiados ucranianos a chegarem aos seus destinos, onde quer que isso seja”.

Para os ucranianos que queiram voar para destinos mais longínquos, a empresa tem valores que inclui nas chamadas “tarifas de resgate”, utilizadas em situações de urgência e em crises. Os bilhetes, neste caso, são vendidos a 29,99 para todos os destinos do mapa aéreo Wizz excepto Canárias, Islândia e Emirados Árabes Unidos - neste caso o custo é de 69,99 euros.

Os bilhetes gratuitos ou com tarifas especiais estão disponíveis apenas para cidadãos ucranianos em voos durante Março: são activados com a inserção do número de passaporte da Ucrânia.

As reservas devem ser feitas em wizzair.com/#/rescue.