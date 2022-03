Mais idiomas, combinações e graus de dificuldade: cinco alternativas ao Wordle

O engenheiro de software galês Josh Wardle fez renascer o vício pelos jogos de vocabulário, no final de 2021, quando lançou o Wordle, um jogo de palavras com apenas seis tentativas diárias. Espalhou-se rapidamente pelo Twitter e tornou-se um fenómeno do digital. Desde aí, não pararam de surgir versões alternativas. Damos a conhecer algumas delas.

Como se joga o Wordle? Neste jogo, uma palavra inglesa com cinco letras tem de ser adivinhada num máximo de seis tentativas – por dia, atenção! Durante as várias hipóteses, são as cores verde, amarelo e cinzento que ditam o rumo que o jogador está a levar. No final, a não ser que o jogador a adivinhe, a palavra do dia não é revelada – talvez para o deixar a pensar.

Termo

Se és daqueles que já experimentou o Wordle e sentiu um grau de dificuldade acrescido por ser em inglês, o Termo é a solução. Segue exactamente as mesmas regras mas é em português. Podes saber como jogá-lo aqui.

Squabble

Um jogo só te desperta curiosidade se puderes reunir os teus amigos à volta do mesmo? Então tens de conhecer o Squabble, uma versão semelhante ao Wordle, mas num formato mais competitivo. Podes criar uma sala de jogo privada e convidar quem tu quiseres, mas não só. Existem dois modos – o Blitz, entre dois a cinco participantes, ou o Squabble Royale, que pode ter entre seis a 99 jogadores.

Quina

Para aqueles que já dominam o Termo, o Quina pode ser uma opção mais desafiante. O jogo, exclusivamente português, combina a lógica do Wordle com o Mastermind. O objectivo continua a ser adivinhar uma palavra de cinco letras, mas à direita de cada palavra há uma quina com cinco pinos, que indica o resultado da tentativa.

Em nove hipóteses, o jogador deve descobrir a relação dos pinos com a posição das letras, seguindo a lógica das cores já apresentada no Wordle. Mas atenção: a ordem dos pinos não tem qualquer relação com a posição das letras, a orientação baseia-se simplesmente pelas cores.

Crosswordle

Amante de Wordle e palavras cruzadas? Este jogo combina os dois. O objectivo é adivinhar as duas palavras cruzadas — que são sempre relacionadas uma com a outra — com o menor número de tentativas possível. Depois de cada hipótese, o jogo fornece pistas através das cores apresentadas nas letras. Disponível em inglês e francês, permite aos jogadores criarem os seus próprios crosswordles personalizados, para partilharem com os amigos.

Plavra

O Plavra é uma versão portuguesa de bolso do Wordle. Este jogo foi concebido em formato de aplicação, mas só está disponível para dispositivos IOS. Esta versão distingue-se das restantes por permitir ao utilizador jogar quantas vezes quiser — desde que tenha vidas —, em dois níveis dificuldade: o normal ou o difícil.

