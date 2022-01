Termo é a versão portuguesa do Wordle, o jogo que já é um fenómeno em 2022

O brasileiro Fernando Serboncini criou uma versão portuguesa do Wordle , o jogo de palavras desenvolvido por Josh Wardle. O Termo segue os mesmos passos do original e desafia-te diariamente.

O Wordle, jogo conhecido como um dos primeiros fenómenos de 2022, já conta com uma versão portuguesa. Envolvido num puzzle de vocabulário, o jogador tem seis tentativas para adivinhar a palavra que é atribuída, diariamente, a todos os utilizadores. Tal como o original, o Termo é gratuito, só pode ser jogado uma vez por dia e completa-se em poucos minutos. No Twitter, já é viral.

A adaptação à língua portuguesa do Wordle, criado por Josh Wardle, é da autoria do brasileiro Fernando Serboncini, que se questiona, regularmente, porque é que os jogos de palavras são sempre lançados em inglês, francês, espanhol e alemão.

Ao P3, Fernando, de 40 anos, esclarece que o desenvolvimento de jogos de vocabulário exige um dicionário específico e, “infelizmente, não existe nenhum, de qualidade, disponível em português”. Incomodado com esta questão, que se levanta sempre que são lançados novos jogos, viu no Wordle a oportunidade para resolver este problema. “Construí um dicionário de português e desenvolvi o jogo”, revela.

E foi assim que nasceu o Termo, “uma combinação da óptima ideia do Josh com uma carência de jogos de palavras em português”, acredita Fernando.

“É um jogo simples”, descreve o gestor de equipa no Google Chrome, natural de São Paulo e a viver no Canadá. Escreve-se uma palavra com cinco letras e o Termo indica quais destas estão presentes na palavra do dia. Se alguma letra surgir a verde, significa que faz parte da palavra diária e que se encontra na posição correcta.

Por exemplo, se escreveres “mesas” e a palavra do dia for “telas”, as letras E e A e o último S aparecem a verde. No entanto, imagina que optas por “presa”; aí, o E, o S e o A tornam-se amarelos, o que significa que fazem parte da palavra final, mas não correspondem ao local correcto. Seguindo o último exemplo, o P e o R ficam cinzentos, visto que não fazem parte da palavra em questão.

O processo repete-se ao longo de seis tentativas. No final, podes também partilhar a tua pontuação no Twitter e, quem sabe, desafiar os teus seguidores a atingirem uma pontuação melhor. Aliás, foi através de uma espécie de tabuleiro em formato de emoji que o Wordle atingiu a popularidade.

Segundo o The Guardian, o Wordle tornou-se viral quando um jogador na Nova Zelândia mostrou o seu resultado diário no Twitter, através de “uma sequência de emojis”. Isto fez com que o britânico Josh Wardle criasse uma função visualmente mais atraente – semelhante ao cubo mágico – para cada jogador partilhar a sua pontuação.

Texto editado por Ana Maria Henriques