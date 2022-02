A abertura das negociações entre a Rússia e a Ucrânia

As delegações dos dois países reúnem-se nesta segunda-feira, “sem pré-condições”, na Bielorrússia, perto da fronteira ucraniana. ​Uladzimir Makiej, Ministro dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, abriu as negociações. Zelenskii, que disse ter aceite as negociações para que ninguém possa dizer que a Ucrânia não tentou, diz que as próximas 24 horas serão “cruciais” para o rumo da guerra. O Presidente ucraniano já se tinha oposto a estas negociações, por acreditar que não fazia sentido que acontecessem enquanto a Rússia continuava a invasão.

Saiba mais aqui.