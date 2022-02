Operadoras portuguesas disponibilizam chamadas gratuitas para a Ucrânia

As operadoras Nos, Meo, Vodafone e Nowo disseram estar a disponibilizar chamadas gratuitas de Portugal para a Ucrânia até ao dia 15 de Março, podendo este prazo vir a ser alargado.

As operadoras de telecomunicações Meo (Altice Portugal), NOS, Nowo e Vodafone Portugal estão a disponibilizar chamadas gratuitas para a Ucrânia, país que na semana passada foi alvo de uma invasão por parte da Rússia.

Na sexta-feira à noite, a Meo informou os clientes de que, “para facilitar as comunicações e aproximar as famílias”, oferece “temporariamente a todos os seus clientes chamadas móveis internacionais para a Ucrânia e disponibiliza gratuitamente o pack Ukrainian TV”. Esta medida, segundo a operadora da Altice Portugal, está em vigor de 26 de Fevereiro a 15 de Março, “podendo ser alargada consoante o evoluir da situação”.

No sábado, por sua vez, a Nowo informou que os seus clientes podem fazer chamadas para a Ucrânia gratuitamente. “Face aos acontecimentos actuais, a Nowo decidiu oferecer chamadas internacionais para a Ucrânia de forma a poder ajudar todos aqueles que necessitam de entrar em contacto com os seus familiares, amigos que estão actualmente neste país”, adiantou a operadora, em comunicado, salientando que as condições, também em vigor de 26 de Fevereiro a 15 de Março, “poderão ser alargadas” consoante o “evoluir da situação”.

Contactada pela Lusa, a Vodafone adianta que, “no seguimento dos acontecimentos na Ucrânia”, decidiu, “a partir da passada sexta, dia 25 de Fevereiro, às 18h, para pré-pagos, e dia 26 para pós-pagos, não taxar as comunicações internacionais com origem em Portugal e destino na Ucrânia”, bem como “não taxar as comunicações realizadas em roaming na Ucrânia”. Estas medidas estão em vigor “até ao próximo dia 15 de Março”, adianta a Vodafone Portugal.

Já uma fonte oficial da Nos disse à Lusa que “as chamadas e SMS para Ucrânia não serão cobradas”.