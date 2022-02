As autoridades abateram os 15 cães deste casal — mas há amor de sobra para sete novos cachorros

A cara de Nguyen Thi Chi Em está vermelha de riso enquanto brinca com sete cães que resgatou e rebola com eles no chão da sala de estar sob o olhar radiante do seu marido.

O casal vietnamita acolheu os cães depois de saber que em Outubro as autoridades locais abateram os 15 cães que tinham resgatado, enquanto estavam em quarentena a recuperar da covid-19.

A história emocionou os corações dos vietnamitas, muitos dos quais expressaram online a sua indignação contra as autoridades e angariaram donativos para o casal.

De acordo com relatos dos órgãos de comunicação locais, as autoridades disseram que abateram os animais por medo de que os cães transmitissem o coronavírus dos seus donos para outros.

O casal afirma que gasta quase tudo o que ganha a pagar a matadouros e restaurantes para poupar a vida dos cães e a comprar comida e medicamentos para os seus animais de estimação. Consumir carne de cão é legal no Vietname, mas alguns já apelaram para que a prática seja proibida.

Entre cozinhar as refeições dos cães, treiná-los, cuidar deles, vesti-los com t-shirts e saias e levá-los em viagens de mota até ao mercado, o casal diz que os cães enriqueceram as suas vidas. “Eles são a nossa alegria e conforto. Costumava ser só eu e a minha esposa”, afirma o marido, Pham Minh Hung, de 50 anos, que trabalha na construção civil.

Falar sobre os seus animais de estimação abatidos emociona Em. “Estava triste e chorei imenso por perder os outros cães, por isso o meu marido reconfortou-me e disse-me que iríamos criar outros cachorros”, conta, enquanto embala um cachorro acastanhado de orelhas caídas.

O casal planeia adoptar mais oito cães e Em afirma que faria qualquer coisa para os proteger.

“Íamo-nos esconder na selva se isso os salvasse”, disse à Reuters. “Eu não vou deixar que eles sejam mortos novamente, porque não consigo passar por tanto sofrimento uma segunda vez.”