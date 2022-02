Rússia diz que decisão da FIFA e UEFA não tem “espírito desportivo”

A União de Futebol da Rússia (RFU) opôs-se à decisão “discriminatória de suspender os clubes e selecções de todas as competições de futebol.

A União de Futebol da Rússia (RFU) opôs-se à decisão “discriminatória” tomada pela FIFA e UEFA, de suspender os clubes e selecções de todas as competições, e defende que esta vai “contra todas as normais e princípios”.

Pouco depois das duas entidades anunciarem a deliberação, devido à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, a RFU emitiu um comunicado para criticar uma decisão que “prejudica um grande número de atletas, treinadores, funcionários de clubes e selecções”.

“A União de Futebol da Rússia discorda categoricamente da decisão da FIFA e da UEFA de suspender todas as equipas russas de participar nas partidas internacionais por um período indeterminado. Acreditamos que esta decisão é contrária às normas e princípios da competição internacional, bem como ao espírito desportivo”, começa por manifestar o organismo, através de uma nota publicada no sítio oficial.

Segundo a RFU, a decisão tornada hoje oficial por parte das entidades que regem o futebol mundial e europeu “tem um carácter claramente discriminatório e prejudica um grande número de atletas, treinadores, funcionários de clubes e selecções e, mais importante, milhões de adeptos russos e estrangeiros, cujos interesses das organizações desportivas internacionais devem proteger em primeiro lugar”.

Por fim, defende que “tais acções estão a dividir a comunidade desportiva mundial, que sempre aderiu aos princípios de igualdade, respeito mútuo e independência da política”, e deixa claro que se sente no “direito de contestar a decisão de acordo com as leis desportivas internacionais”.

A exclusão das representações russas das competições europeias e mundiais foi decidida ao mais alto nível, pelo “Bureau do Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, os dois mais altos órgãos decisórios das duas instituições em assuntos tão urgentes”.

Esta decisão ocorre um dia depois de a FIFA ter cancelado a realização de jogos de futebol na Rússia, admitindo que as selecções do país jogassem em campo neutro, sem espectadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.

A Rússia deveria enfrentar em Moscovo a Polónia numa das meias-finais, com o vencedor desse encontro a receber na final do ‘play-off’ para o Mundial 2022 a selecção vencedora do jogo entre Suécia e República Checa, em embate que poderia ser novamente em território russo.

O jogo entre Rússia e Polónia está agendado para 24 de Março e a final desse ‘play-off’, com o vencedor da Suécia-República Checa, em 29 do mesmo mês.

Antes, já o Comité Olímpico Internacional (COI) tinha pedido a todas as federações desportivas internacionais que cancelem ou mudem de local quaisquer competições planeadas para solo russo ou bielorrusso, e da UEFA ter transferido para Paris a final da Liga dos Campeões, prevista para São Petersburgo.