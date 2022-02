“Adoro fazer isto”: a cerâmica portuguesa vista pelo documentário na RTP2

Terra: Histórias da Cerâmica é uma espécie de continuação das séries sobre a marcenaria e a joalharia portuguesas que o canal tem posto no ar.

Há qualquer coisa de irresistível no acto de moldar o barro — e a roda de oleiro é magnética, girando para formar um objecto humedecido e mole, mas firme ao mesmo tempo. É por isso que também foi “fácil e apetecível” filmar Terra: Histórias da Cerâmica, a nova série documental da RTP2 realizada por Sara Morais. “A cerâmica tem um lado de sensualidade, de ligação com a matéria”, constata a realizadora desta "road trip” pelas diversificadas e ricas práticas desta arte que pululam em Portugal. Começa-se pela roda, essencial para rolar estrada fora mas também para fazer olaria, e termina-se no quadrado, o azulejo a que é dedicado o oitavo e último episódio.