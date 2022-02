Simples teste de memória detecta sinais de Alzheimer ou demência

A experiência envolveu 4484 participantes com idades entre os 65 e os 85 anos e que fizeram um simples exercício de memória. O teste mostrou que as pessoas com os piores desempenhos num determinado teste apresentavam biomarcadores no cérebro que estão associados a doença de Alzheimer e outros sinais de perturbações de memória que podem preceder outras formas de demência. Os cientistas concluem que esta ferramenta pode ser usada para detectar sinais precoces de declínio cognitivo associado a estes problemas.