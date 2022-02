O 25 de Abril “não é Lisboa” e “ainda não chegou a todo o país”

Sara Barros Leitão e Miguel Cardina são “filhos” da democracia, ambos nascidos depois da Revolução de 1974. Quase netos, corrigiria a actriz, encenadora e fundadora do Heróides –​ Clube do Livro Feminista​. E o que é que feminismo tem a ver com o 25 de Abril? Tudo. É numa conversa no Largo do Carmo ― em frente ao quartel onde Marcello Caetano se renderia à coluna militar comandada pelo capitão Salgueiro Maia ― que Sara Barros Leitão e Miguel Cardina olham para os últimos 48 anos de celebrações e conquistas de Abril, mas também para as lutas que foram sendo “secundarizadas” e para as promessas que ficaram por cumprir. E para as lembrar, irão organizar um conjunto de iniciativas para assinalar os 50 anos do 25 de Abril.