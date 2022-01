Sara Barros Leitão assume “o ano do desconfinamento” do Espaço Oficina, em Guimarães

“We’ll meet again/ Don’t know where/ Don’t know when/ But I know we’ll meet again some sunny day.” Foi com a canção de Vera Lynn, símbolo de esperança para os soldados britânicos durante a II Guerra Mundial, que a actriz, autora e encenadora Sara Barros Leitão definiu a acção do Teatro Oficina para 2022: é hora de voltar aos palcos e à criação.