Os ares da Champions foram a vitamina do Benfica

Há algum tempo que o Benfica não ia para um jogo em momento mental positivo. O empate frente ao Ajax, na Liga dos Campeões deu à equipa de um novo fôlego e, de regresso ao campeonato, o Benfica, que se mostrou solto e competente, bateu o Vitória de Guimarães (3-0) neste domingo, no estádio da Luz.

A equipa interrompeu a caminhada pela “Via Sacra” (quatro vitórias em 12 jogos) e deixa nessa rota, sozinha, uma equipa minhota que ganhou apenas dois dos últimos dez jogos – Pepa está cada vez mais pressionado.

Para o Benfica há, ainda assim, pouco ou nada por que lutar (dificilmente chega ao segundo lugar e é ainda mais improvável que perca o terceiro), enquanto o Vitória fica à mercê do Estoril na luta pela sexta posição – “tarifa” mínima para os exigentes adeptos vitorianos.

Vitória falhou

O início do jogo foi uma amostra daquilo que tem sido o Vitória nos últimos anos: uma equipa refém de um verdadeiro goleador. Os minhotos estavam a atrair o Benfica aos corredores, para depois ferirem pelo meio, onde Meïté e Taarabt eram insuficientes para impedir Tiago Silva e André Almeida de jogarem. E os criativos isolaram Estupiñán duas vezes, aos 7’ e aos 14’, para duas defesas de Vlachodimos. Com maior eficácia vitoriana, o Benfica teria tido um tremendo problema para resolver neste jogo.

Mas foi o contrário que aconteceu. O Vitória estava a apostar de forma clara na defesa do corredor central, focando atenções em Rafa (nunca conseguiu arrancar desde trás, sendo parado em faltas) e Taarabt (também pouco espaço para jogar de frente, como gosta).

Mas como a “manta” não dá para tudo, os minhotos tiveram de confiar que compensaria dar espaço a Gilberto e Grimaldo nos corredores e a Meïté (em vez de a Taarabt) no meio. Problema: o brasileiro e o costa-marfinense estiveram particularmente assertivos neste domingo.

Positivo/Negativo Positivo Vlachodimos Continua a ser decisivo no Benfica. Uma vez mais, salvou a equipa de uma carga de trabalhos caso o Vitória concretizasse uma das duas grandes oportunidades que teve nos primeiros 15 minutos.

Positivo Meïté Já mostrou ser mais 8 do que 6, mas, neste domingo, como primeiro médio, pôde jogar “de cadeirinha” e esteve muito competente com bola.

Positivo Gilberto Sem ser um portento técnico, somou duas assistências em dois cruzamentos perfeitos.

Positivo Darwin Mais dois golos, um deles numa grande finalização. Já leva 20. Negativo Estupiñán Voltou a ser ineficaz, com duas oportunidades flagrantes desperdiçadas. E o Vitória continua a sofrer com isso.

Aos 23’, o médio fez um passe longo para Gilberto, que cruzou de forma perfeita para uma finalização também ela perfeita de Gonçalo Ramos, de primeira, à meia-volta. Aos 37’, a mesma receita: novamente o Vitória com a equipa muito pouco larga e Meïté descobriu Gilberto com outro passe longo. Resultado: mais um bom cruzamento e mais uma boa finalização – desta vez de Darwin, de cabeça.

A opção de Pepa poderia fazer sentido no papel (é pelo corredor central que o Benfica mais perigo cria, quando embala Rafa, Taarabt e Darwin), mas foi mal aplicada na prática, com excesso de crença na incapacidade criativa de Meïté e Gilberto, jogadores habitualmente menos fulgurantes nesse pelouro – o médio acabou mesmo a primeira parte com valores acima dos 70% de acerto no passe longo.

O rating de golos esperados ao intervalo apontava que o Vitória deveria ter marcado um (e não marcou nenhum) e que o Benfica teria apenas 0,3 (e marcou dois). Daqui se percebe que foram os minhotos quem teve as melhores oportunidades, mas foi o Benfica quem teve engenho para finalizar lances de conclusão difícil.

Morto para o jogo, o Vitória regressou do intervalo igual ao que tinha ido: adormecido e desconcentrado. Maga deixou-se enganar por Gonçalo Ramos aos 52’ e, depois de perder a bola, carregou o avançado na área. Houve penálti e houve mais um golo de Darwin – o 20.º no campeonato.

Aos 62’, Yaremchuk foi lançado e o estádio uniu-se numa tremenda ovação, deixando o jogador emocionado. A entrada do ucraniano, que tem família em risco no seu país, criou, aí, um novo motivo de interesse.

Para a cerca de meia hora que faltava jogar o objectivo do Benfica, que tinha o jogo ganho, passou a ser colocar Yaremchuk na cara do golo, mas a meta ficou por cumprir, com a partida a ficar cada vez mais morna (apesar de Vlachodimos ter feito mais um par de boas defesas).