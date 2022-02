Benfica e Vitória juntam-se na “Via Sacra”

Benfica e Vitória de Guimarães andam a ganhar pouco (para os padrões de cada um). Nélson Veríssimo e Pepa não estão numa posição propriamente confortável e ambos precisam de triunfos para legitimarem as suas posições para 2022/23. Adeptos benfiquistas e vitorianos não estão contentes com o que se tem passado nos seus clubes. Os presidentes dos dois emblemas têm estado na berlinda. Por fim, a I Liga é, para Benfica e Vitória, uma competição algo estéril neste momento: os lisboetas dificilmente sobem ou descem do terceiro lugar e os minhotos já não deverão chegar ao quinto lugar, mas ainda podem perder o sexto.

Em suma, defrontam-se neste domingo (18h30, BTV) duas equipas em momentos semelhantes e para as quais o campeonato poderá ser uma Via Sacra até Maio – dificilmente ainda vão buscar algo de bom nesta edição da I Liga.

Há, ainda assim, uma diferença entre as duas equipas: é que o Vitória, que ganhou apenas dois dos últimos nove jogos, tem quatro equipas “à perna” na luta pelo sexto lugar – e os vitorianos não admitirão uma queda dessa posição –, enquanto o Benfica pode encarar o que resta do campeonato com relativa tranquilidade. Não só tem sete pontos a mais do que o Sp. Braga como esse rival está, tal como os “encarnados”, mais interessado na luta europeia.

E da Europa advém outro dado curioso para esta partida. É que há algum tempo que o Benfica não ia para um jogo em momento mental positivo. A temporada tem sido penosa, mas, na última quarta-feira, o empate frente ao Ajax, na Liga dos Campeões – resultado genericamente visto como improvável – terá dotado a equipa de um novo fôlego.

Para o Vitória, defrontar o Benfica pode ser, assim, uma de duas coisas: cair para um “poço” ainda mais fundo, depois de duas derrotas (uma delas caseira, frente ao Arouca), ou tirar deste jogo uma bóia de salvação. Pepa, treinador do Vitória, falou disso mesmo: “Uma vitória muda tudo e altera o rumo (…) se calhar, não havia jogo melhor para irmos agora para dentro de campo e jogarmos olhos nos olhos”.

Já Nélson Veríssimo, que recusou haver desgaste físico pós-Champions, alertou para a necessidade de desconfiar do Vitória. “É um adversário com qualidade. Não podemos cair no erro de olhar só para os resultados recentes. Temos de analisar o todo e reconhecer que é bem treinada. Esperamos um jogo difícil e para o superarmos temos de estar a níveis muito elevados”, apontou. E acrescentou: “Esperamos um Benfica dominador no plano ofensivo e compacto e consistente no defensivo”.