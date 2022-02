Embaixada portuguesa desaconselha saída de Kiev

Num aviso publicado no “site” da embaixada portuguesa em Kiev, datado de sexta-feira, é recomendado que os portugueses “saiam da Ucrânia com a maior brevidade possível através das fronteiras terrestres com a União Europeia e que o façam preferencialmente na direcção da Roménia ou da Moldova”.

O ministério recomenda que a passagem seja feita nos pontos de fronteira Ucrânia- Roménia e Moldova-Roménia em Halmeu/Sighetul Marmatiei, Siret, Isaccea. Também são referidos os pontos de passagem entre a Moldova e a Roménia, abertos 24 horas: Stânca, Iasi, Sculeni, Albita, Galati, existindo ainda um posto aberto até às 20 horas “Radauti Prut” (no nordeste da Roménia).

Quanto à passagem pela Polónia, as autoridades portuguesas recomendam o acesso por estrada até à fronteira, sendo “a estrada mais rápida e de melhor qualidade que conduz ao posto fronteiriço de Yahodyn (Ucrânia) - Dorohusk (Polônia) e Krakivets (Ucrânia) - Korczowa (Polônia)”.

Outros trajectos recomendados para a Polónia são a estrada que conduz ao posto fronteiriço Dorohusk (Polónia) -- Yanodyn (Ucrânia) e a estrada que atravessa a fronteira Zosin (Polónia) -- Ustyluh (Ucrânia). As autoridades portuguesas também fazem referência aos postos fronteiriços rodoviários Dolhobyczów (Polónia) -- Uhryniv (Ucrânia), ao Hrebenne (Polónia) -- Rava-ruska (Ucrânia), ao Budomierz (Polónia) -- Hruszew (Ucrânia) e Korczowa (Polónia) -- Krakivets (Ucrânia), na rota do Sul.

Há ainda a “estrada que atravessa a Medyka (Polónia) -- Shehyni (Ucrânia)”, cuja “passagem da fronteira para peões funciona 24horas por dia, sete dias por semana”. Lusa