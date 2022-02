António Capucho sobre próximo líder do PSD: “Jorge Moreira da Silva é quem tem o pensamento político mais consolidado”

António Capucho acha que a “linha vermelha” de Rui Rio em relação ao Chega “não funcionou de forma muito visível” nas legislativas, nem ficou clara para o eleitorado. O histórico do PSD foi o entrevistado do Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, defende que os autarcas não devem candidatar-se à liderança do partido.