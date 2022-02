A crise do agora, buen vivir e juntos somos mais fortes

Este ano a Gap Year Portugal tem como objectivo desconstruir o que é viver num mindset gap year. Queremos inspirar-te e mostrar-te como também tu podes ter um modo de vida “mais”: mais capaz, mais consciente, mais activista. Ninguém melhor para falar sobre este último tema do que o nosso convidado desta semana. Com uma licenciatura em Economia, o Diogo Silva desempenhou desde cedo um papel activo pelas causas sociais, desde o associativismo, ao voluntariado. Hoje a procura por justiça continua a ser um objectivo e fá-lo em prol de uma das maiores preocupações do agora: a justiça climática.

Com a eloquência que lhe é característica, falou-nos de como se tornou impossível fechar os olhos à actual crise climática que vivemos, reforçando que este não é um problema do futuro, mas sim do agora. E é no agora que o Diogo age juntando a sua voz à daqueles que gritam em uníssono para chegar aos ouvidos de quem tem o poder para mudar.

As viagens estão também presentes na vida do Diogo que vê nas férias um desafio para não misturar política com lazer. Apesar de fazer um esforço para aproveitar a sua estadia por terras desconhecidas, torna-se inevitável voltar ao papel de activista enquanto o faz. O Equador e o Vietname foram provas vivas disto mesmo. No primeiro, defrontou-se com uma política de “buen vivir”, a comunhão entre a natureza e o homem, na qual reina a ideia de que a natureza também tem direito de existir como um todo. Já no Vietname sentiu um misto de emoções quando estava perante HaLong Bay, eleita pelo próprio como um dos sítios mais bonitos do mundo, sem conseguir ignorar a forma como o plástico, o cheiro a gasolina e a ausência de locais transformaram um lugar idílico numa experiência de turismo massificada e corrompida.

Ao avançarmos na conversa, sentimos o entusiasmo (mesmo através de uma chamada zoom) de quem se recusa a aceitar que um amanhã melhor não pode existir. Ele pode existir, desde que nademos todos para o mesmo lado, sem sermos levados pela corrente mesmo que para isso tenhamos de nadar com mais força. Porque juntos somos mesmo mais fortes.

Qualquer dúvida para o Diogo encontra-o no seu Instagram, em @diogoansilva.

